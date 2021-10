Jardim Goiás ganha mural do duo Bicicleta Sem Freio

O duo de ilustradores e murialistas Douglas de Castro e Renato Reno, que formam o reconhecido internacionalmente Bicicleta Sem Freio (BSF), acabam de deixar uma nova marca em Goiânia. Os artistas finalizaram um painel de 140 m² na Rua 72, esquina com a Avenida H, no Jardim Goiás.

Com cores vivas, toques de psicodelia e pop irônico, que são marcas do trabalho dos goianos, o painel traz uma personagem feminina cercada por itens que exaltam a natureza e a cultura local. Assim, cabe ao público observar detalhes, como a jabuticabeira e elementos que remetem ao Cerrado.

A intervenção no Jardim Goiás faz parte de um espaço de convivência para um lançamento imobiliário repleto de referências arquitetônicas globais. Dessa forma, o mural de grande dimensão, bem como os atrativos gastronômicos que ainda serão inaugurados no espaço conectam o projeto a nomes locais aclamados em suas áreas. O espaço terá mais uma unidade da Alata Sorvetes e da hamburgueira Burger For a Day, ambos assinados pelo chef Ian Baiocchi.

“Nosso objetivo foi criar um espaço de convivência que pudesse unir bem estar, qualidade de vida e arte. Com isso, foi idealizado a criação de um painel de grafite gigante que leva um conceito instagramável, reforça o movimento artístico na cidade e deixa o bairro ainda mais bonito”, afirmou o diretor da Sousa Andrade Construtora, Murilo Andrade. O Emirates Parque Flamboyant tem como incorporadoras, a Terral e a Humanae.

Arte do Bicicleta Sem Freio está espalhada pelo mundo

O Bicicleta Sem Freio (BSF) surgiu em 2005. Douglas de Castro e Renato Reno se conheceram na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG). A carreira internacional começou quando o duo foi convidado para um festival de arte urbana em Las Vegas (EUA).

Atualmente, o BSF tem uma obra na coleção permanente do Urban Nation Museum, em Berlim. Além disso, já participou de exposições coletivas, como a mostra Urban Nation Museum: Colors e LAX / PDX na Antler Gallery, em Portland (EUA). As intervenções estão em lugares como Israel, Índia, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, México, Portugal e Porto Rico.