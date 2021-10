Mostra de arquitetura e decoração, CASACOR Goiás 2021 é prorrogada

Com encerramento previsto para dia 12 de outubro, a organização da CASACOR Goiás 2021 anunciou nesta segunda-feira (4/10), que a mostra de arquitetura e decoração será prorrogada por cinco dias. Assim, a nova data de encerramento é 17 de outubro (domingo). Assim, quem ainda não teve a oportunidade de visitar os ambientes ganha uma nova oportunidade de adquirir ingressos para o evento, que ocorre na área anexa ao garden do Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Segundo as franqueadas da CASACOR Goiás, Eliane Martins e Sheila de Podestá, várias pessoas não conseguiram comprar entradas por causa do controle de permanência no local devido às medidas de segurança contra a Covid-19. Os protocolos de segurança limitam a quantidade de visitantes e o tempo para completar o circuito pelos ambientes, cuja permanência máxima é de 2h30.

A mostra tem 45 ambientes, que ocupam uma área total de conta com uma área de 6,6 mil m². No total, os projetos contemplaram 65 profissionais locais de arquitetura, design, decoração e paisagismo. A CASACOR é um produto do Grupo Abril e acontece em 21 praças nacionais e internacionais.

Ingressos e visitação a CASACOR Goiás 2021

A mostra funciona de terça a sexta, das 15h às 22h. E aos sábados e domingos, das 12h às 22h.Como a CASACOR Goiás foi prorrogada, a visitação vai até 17 de outubro. Os valores dos ingressos para visitação são de 70 reais (inteira) e 35 reais (meia-entrada). Assim, quem tem direito a benefício de meia-entrada deve apresentar documento com foto na bilheteria. Além disso, os descontos não são cumulativos. Crianças até 10 anos não pagam e com idade acima de 10 anos pagam meia-entrada. A compra dos ingressos ocorre apenas on-line. A compra pode ser feita AQUI.