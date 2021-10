Usuários aproveitam instabilidade para fazer memes no Twitter: ‘apocalipse tecnológico’

Nesta segunda-feira (4) diversos usuários no mundo tiveram problemas com suas redes sociais, como o WhatsApp, Instagram e Facebook. Alguns usuários chegaram a relatar quedas também no TikTok e Telegram.

O chamado ‘apocalipse tecnológico’ pelos internautas, gerou vários memes no Twitter, uma das únicas redes que não apresentou instabilidade, até o momento. Os usuários brasileiros aproveitaram para gerar vários memes.

Queda de redes sociais nesta segunda-feira (4)

O Facebook confirmou, no início da tarde desta segunda-feira (4), por meio do Twitter que usuários estão tendo dificuldades para acessar seus aplicativos, incluindo WhatsApp e Instagram. Em comunicado, a empresa afirmou que trabalha “para que tudo volte ao normal o quanto antes”.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, informou o grupo norte-americano.

O WhatsApp também usou o Twitter para relatar o problema.

“Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui assim que possível”, diz o tuíte.

O Instagram afirmou que a rede social e “seus amigos estão passando por um momento difícil”.

“O Instagram e os amigos estão passando por um momento difícil e você pode estar tendo problemas para usá-los. Tenha paciência conosco, estamos nisso!#instagramdown”, informou.

A instabilidade na rede ganhou força no Twitter, principal rede social em atividade no momento, e está entre os assuntos mais comentados entre os usuários.