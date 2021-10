Vigilante é preso tentando repassar drogas para detentos do presídio de Águas Lindas

Um vigilante penitenciário temporário (VPT), de 25 anos, foi preso ao ser flagrado tentado repassar drogas para detentos na Unidade Prisional de Águas Lindas de Goiás. Ele executava atividades no sistema penitenciário há aproximadamente dois anos.

De acordo com a 3ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o vigilante despertou desconfiança quando estava sozinho perto dos detentos no momento de revista nas celas.

“Os demais plantonistas estavam realizando a revista minuciosa nas celas, momento em que outros dois vigilantes observaram que o suspeito estava sozinho perto da grade do pátio do banho de sol, onde estavam alguns detentos. Ocasião em que ele jogou algumas porções para dentro do local”, frisa Brunno Morais.

Diante do ocorrido, rapidamente os demais servidores interceptaram os ilícitos antes que os presos tivessem acesso aos materiais. Além de realizar as devidas comunicações às autoridades policiais competentes.

Segundo a DGAP, o servidor também possui inscrição cadastral na Ordem dos Advogados do Brasil. “Tanto o sistema penitenciário goiano quanto a OAB não coadunam com atitudes corruptas como essa desse VPT”, frisa o diretor do presídio, policial penal Ayle Balbino.

Vigilante preso tentando repassar drogas para detentos do presídio de Águas Lindas tentou agredir outros servidores

De acordo com a DGAP, no momento do flagrante o vigilante demonstrou muito nervosismo e tentou agredir a integridade física dos demais servidores que o denunciaram, além de desferir diversas ameaças.

“Após a voz de prisão, foi observado que nos pertences dele ainda havia uma quantidade de macarrão instantâneo misturado com porções de drogas”, comenta o diretor do presídio.

O servidor, que há aproximadamente dois anos executava atividades no sistema penitenciário goiano, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele se encontra recluso na própria unidade prisional à disposição das autoridades policiais.

A direção da unidade abriu procedimentos administrativos internos para apuração do fato e, após averiguações, aplicar as devidas sanções disciplinares cabíveis aos detentos destinatários dos materiais, em conformidade com a Lei.

Prisões de vigilantes

Em poucos dias, cinco vigilantes penitenciários temporários foram presos em tentativa de repasse de drogas para detentos. Somente na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, um vigilante foi preso com drogas, celulares e dinheiro. Os materiais apreendidos estão à disposição das autoridades policiais competentes para os fins adequados.