Bebês gêmeos são resgatados por vizinhos de casa que pegou fogo, em Goiânia

Na tarde de segunda-feira (4/10) bebês gêmeos de um ano e meio foram resgatados por vizinhos de uma casa em chamas, em Goiânia. Segundo moradores, as crianças estavam sozinhas na residência. A mãe teria ido ao supermercado.

O resgate foi feito depois que um homem, que trabalha em frente a residência, em uma serigrafia, percebeu a fumaça saindo pelo telhado da casa. Ele sabia que as crianças moravam no local, mas não sabia que estavam sozinhas.

Juntamente com outros moradores, o homem arrebentou o portão e a porta e atuou no combate às chamas e no resgate das crianças, que estavam encurraladas atrás de uma porta. O fogo não estava no mesmo cômodo que os bebês, que estavam assustados e choravam muito. Um outro morador desligou a energia da casa para evitar novos danos.

O incêndio atingiu vários móveis da residência, mas a família não informou o que foi consumido pelas chamas. Como o fogo foi apagado pelos vizinhos, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) não foi acionado e, até o momento, não se sabe o que teria provocado o fogo.

Mãe de bebês gêmeos resgatados por vizinhos de casa que pegou fogo teria ido ao supermercado, em Goiânia

Segundo informações preliminares, a mãe das crianças, de 18 anos, teria ido ao supermercado para comprar fraldas e mantimentos para os filhos. Ela contou que entrou em desespero quando o vizinho contou sobre o incêndio e pegou carona com um desconhecido para voltar para casa. A mulher também confirmou que os meninos ficaram sozinhos.

De acordo com o Conselho Tutelar, que também esteve no local, será apurado o motivo que os bebês estavam sozinhos no momento do incêndio. Além disso, a família também deve ser acompanhada de perto.

Apesar dos danos causados pelo fogo, ninguém se feriu.