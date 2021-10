Ciclo de palestras traz dez escritores brasileiros a Goiânia

Goiânia recebe, entre os dias 18 de outubro e 30 de novembro, um ciclo de palestras com dez escritores brasileiros, chamado de Projeto Literário Diálogos Contemporâneos. O evento será presencial, no Teatro Goiânia, sempre às 19h. A exposição dos escritores será seguida de debate e sessão para autografar seus livros. Ademais, serão feitas transmissões ao vivo pelo YouTube. Os encontros contarão com interpretação em Libras e o teatro oferece estrutura acessível para pessoas com deficiência.

O evento é gratuito e para cada noite de encontro, um tema será aprofundado pelo palestrante e seu mediador. Dessa maneira, os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes da abertura, obedecendo a ordem de chegada das pessoas ao teatro. Segundo os organizadores, as normas de prevenção contra a Covid-19 serão seguidas conforme recomendações das autoridades sanitárias. Assim, o uso de máscaras pelo público será obrigatório durante todo o evento.

Então confirmadas as participações, por exemplo, de Fabrício Carpinejar, Ignácio de Loyola Brandão, Xico Sá, Mary Del Priore, Elisa Lucinda, Renato Janine Ribeiro, Mario Prata e Tereza Cruvinel. Assim, os dois primeiros encontros acontecem nos dias 18 e 19 de outubro.

Primeiros convidados

Os primeiros convidados do ciclo de palestras com escritores brasileiros, na segunda-feira (18/10) serão Fabrício Carpinejar, que é escritor, cronista e comentarista de TV. Ademais, Ignácio de Loyola Brandão, cronista e autor de 45 livros, entre eles, “Zero”, “Veia Bailarina” e “Não Verás País Nenhum”, Doutor Honoris Causa pela UNESP e Membro da Academia Brasileira de Letras.

Fabrício Carpinejar trará questões sobre “liberdade, neuroses e depressão em um mundo em mutação”. Assim, sua fala será mediada por Rafael Magalhães, escritor, ator e palestrante. Ele também é autor das obras “Precisava Escrever” 1, 2 e 3, livros que estão na lista dos mais vendidos do país.

No segundo dia (19/10), Ignácio de Loyola Brandão falará sobre “literatura, pestes, pandemias e distopias – ficção e realidade”. Dessa maneira, a mediação será feita pelo ex-secretário de cultura de Goiânia, Prof. Sandro di Lima.

Mais sobre os ciclo de palestras com escritores brasileiros

Ao longo dos 10 encontros com os autores convidados, o Projeto Literário Diálogos Contemporâneos irá abordar temas relacionados às suas obras. Dessa forma, além de Carpinejar e Ignácio Loyola, o projeto traz para Goiânia Sergio Vaz (25/10), Xico Sá (26/10), Mary Del Priore (15/11) e Fernando Morais(16/11). Ademais, Elisa Lucinda (22/11), Renato Janine Ribeiro (23/11), Mario Prata (29/11) e Tereza Cruvinel (30/11).

Estes pensadores da atualidade provocarão diálogos sobre “mundo digital e sociedade em rede – As mídias tradicionais e os novos espaços de informação e comunicação”; “A literatura que vem da periferia”; “Empatia e solidariedade: antídotos contra a banalização da maldade e do preconceito”; “Espiritualidade, metafísica e religiosidade no Brasil contemporâneo”; “O envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens”; “Guerras culturais – corações e mentes em tempos de fake news, negacionismo e pós-verdade”; “A construção da violência contra a mulher na sociedade brasileira”; e “Cenários para um mundo pós-pandemia – O fim do século XX e o futuro que nos espera”.

De acordo com Nilson Rodrigues, diretor-geral do projeto, o ciclo de palestras tem tido grande alcance de público e mídia nas localidades em que foi realizado, tendo em vista que as temáticas dos encontros conduzem a reflexões imprescindíveis para nosso tempo.