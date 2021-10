Goiânia já vacinou mais de 31 mil adolescentes contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia chegou, na última semana, à faixa etária a partir de 12 anos. Assim, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 31,8 mil adolescentes com idade até 17 anos já receberam a primeira dose do imunizante. A marca foi atingida na segunda-feira (4/10), após o fechamento dos dados da imunização da capital goiana. No total, 24,6% da população estimada de adolescentes da capital, que é de 129,5 mil pessoas, já foi vacinada.

Conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apenas o imunizante da empresa farmacêutica Pfizer pode ser aplicado nos jovens. Nesta terça-feira (5/10), a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia com a primeira dose permanece nos nove pontos. Porém, todas as vagas disponíveis já foram preenchidas em agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura de Goiânia.

“Os adolescentes têm se adaptado muito bem ao agendamento e a taxa de desistência ou cancelamento é quase nula”, comentou o titular da SMS, Durval Pedroso. “É de se comemorar o avanço da vacinação em Goiânia. Estou muito feliz porque já estamos conseguindo imunizar uma família inteira, como, por exemplo, dos filhos aos bisavôs”, diz.

Balanço da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Conforme o vacinômetro de Goiânia, 976,5 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número equivale a 83,5% da população adulta. Além disso, 614,5 mil estão imunizados com a segunda dose e, dessas, 27,1 receberam a dose única, o que equivale a 52,5% da população adulta. Até esta terça-feira (5/10), 12,9 mil pessoas receberam a aplicação da terceira dose na capital.