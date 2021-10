Grupo é preso suspeito de furtar gado para desvalorizar fazenda, em Niquelândia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), efetuou a prisão de um grupo suspeito de furtar gado para desvalorizar uma fazenda vizinha, no distrito de Vila Taveira, município de Niquelândia.

De acordo com as investigações, o líder do grupo, identificado como Marklane Correia Peres, arquitetou o furto de 27 cabeças de gado, avaliados em R$ 150 mil, para tentar forçar uma negociação de venda.

Grupo suspeito de furtar gado para desvalorizar fazenda, em Niquelândia, também agia em Minas Gerais

Marcão, como é conhecido Marklane, tentou por diversas vezes comprar apenas a parte agricultável de uma propriedade rural limítrofe a sua. Como não conseguiu, planejou o furto dos animais que estavam na propriedade vizinha para desvalorizar a terra e forçar o negócio.

Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa atuava também em Minas Gerais. Ao todo, oito pessoas, além de Marklane, foram identificadas. Destas, seis pessoas foram presas e duas seguem foragidas. Marklane, no cumprimento de sua prisão preventiva em Niquelândia, chegou a ser autuado em flagrante por posse de arma de fogo.

“A divulgação da imagem e identificação dos presos foi precedida nos termos da Lei n.º 13.869, Portaria n.º 02/2020 – PC, Despacho da Delegada Titular desta unidade, nº 03 DERCR/DGPC- 13550, especialmente porque visa a identificação de eventuais crimes outros cometidos pelos suspeitos, bem como surgimento de novas testemunhas e elementos informativos.”, informou a Polícia Civil.

A ação teve o apoio do Ponto Focal de Cocalzinho, Gerência de Operações de Inteligência, Delegacias de Jaraguá e Santo Antônio do Descoberto e Genarc de Niquelândia.