Parque Mutirama terá Dia Especial das Crianças

O Parque Mutirama, em Goiânia, terá um Dia Especial das Crianças na próxima terça-feira (12/10), que também é feriado de Nossa Senhora Aparecida. Com programação voltada para os pequenos, o local será aberto às 10h para visitação e funcionará até às 17h. Além disso, atrações como o Circo Pau a Pique e a Feira Geek também tornarão a data especial no parque. Haverá ainda princesas e personagens do mundo encantado da Disney, além de cosplays, batalha medieval, palhaços e outras atrações.

O Dia Especial das Crianças no Parque Mutirama também terá pintura facial, teclado dançante, carreta da alegria, contação de histórias e distribuição de livros, tiktokers, brincadeiras e jogos tradicionais. Ademais, apresentação da banda da Guarda Civil Metropolitana e exposição de veículos da segurança pública. Segundo a Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), uma série de atividades esportivas e brincadeiras tradicionais também farão parte da programação.

Durante o dia está prevista a entrega de brinquedos para as crianças, além da oferta de pipoca, algodão doce e pula-pula totalmente grátis. “Nosso prefeito Rogério Cruz estará presente e vai entregar os brinquedos arrecadados em seu aniversário para as crianças mais carentes de Goiânia. Além disso, estamos recebendo até o final do ano doações de alimentos e brinquedos com a bilheteria solidária (no Parque Mutirama)”, afirma o presidente da Agetul, Valdery Junior.

Atualmente, o Parque Mutirama está funcionando de quinta a domingo, das 10h às 16h. A exceção será o feriado de 12 de outubro, quando o funcionamento será estendido por 1 hora. A entrada é gratuita, mas a prefeitura incentiva a doação de brinquedos e alimentos por ingressos. São essas doações que Agetul está contabilizando para incrementar a distribuição no Dia das Crianças.

Confira atrações e brinquedos em funcionamento e medidas sanitárias

Entre os atrativos em funcionamento no Parque Mutirama estão 18 brinquedos em operação, além do Parque dos Dinossauros. São eles: Tele Combate, Auto Pista, Roda Gigante, Mini Autopista, Carrossel, Mini Carrossel, Mini Helicóptero, Mini Tornado, Mini Splash, Dumbinho, Red Baron, Volta ao Mundo, Praia Araguaia, Xícara Maluca, Ferrovia Goiás (trenzinho), Palácio, Barca Pirata e o Splash.

O parque está seguindo as medidas de biossegurança por conta da pandemia da Covid-19. Há, por exemplo, aferição de temperatura na entrada e distribuição de álcool gel 70% antes dos visitantes utilizarem os brinquedos. Além disso, o Mutirama pode receber até 50% da sua capacidade de público. Antes da pandemia, o Parque recebia até 10 mil pessoas por dia. De acordo com última atualização divulgada pela prefeitura (maio de 2021), a capacidade do espaço é de 6 mil pessoas diariamente. Ou seja, até 3 mil pessoas podem visitar o local no Dia Especial das Crianças.

Serviço: Dia Especial das Crianças no Parque Mutirama

Local: Parque Mutirama

Quando: Terça-feira (12/10)

Horário: Das 10h às 17h

Entrada: Gratuita