Canto da Primavera 2021 premiará artistas goianos com R$ 520 mil

O Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis, que volta a acontecer neste ano de 2021, premiará artistas goianos com valores que variam de R$10 mil a R$ 50 mil, somando cerca de R$ 520 mil. Assim, as inscrições continuam abertas e podem ser feitas no site oficial até as 23h59 do dia 18 de outubro.

A 20ª edição do Canto da Primavera irá selecionar quatro artistas individuais de renome local, residentes de Pirenópolis há no mínimo dois anos. Além disso, 12 artistas individuais de renome regional, residentes de Goiás pelo mesmo período. Também serão contemplados quatro bandas e conjuntos de renome local e regional, bem como quatro professores para ministrarem oficinas na área de música.

Neste ano, o Canto da Primavera será realizado de 30 de novembro a 5 de dezembro, em Pirenópolis. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias para conter o avanço da Covid-19.

Depois de uma pausa de dois anos, a mostra volta a ser realizada de forma presencial. Assim, o evento tem o objetivo de resgatar o cenário cultural do Estado. “A mostra já faz parte do calendário das festividades do Estado, é uma forma de levar não só entretenimento para a cidade, mas também de movimentar o turismo e a economia locais”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.

Mais sobre a premiação para artistas goianos no Canto da Primavera

O processo de escolha dos artistas e das pessoas que ministrarão cursos no Canto da Primavera será feito com base na notoriedade de cada um na sociedade. Dessa forma, além dos documentos pessoais e comprovante de endereço, será preciso apresentar também matérias em jornais, revistas, flyers e releases.

Os interessados em se apresentar no Canto da Primavera devem ser pessoas físicas maiores de 18 anos. Ou ainda pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais (MEIs) cuja Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) seja na área de artes e/ou cultura.

Para mais informações, acesse o edital disponível nos sites da Secult Goiás e da mostra. Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 3201-4631.