Centro Cultural Octo Marques recebe exposição de Vinícius Figueiredo

A partir da próxima sexta-feira (8/10), a galeria Sebastião dos Reis, no Centro Cultural Octo Marques, localizado no Setor Central de Goiânia, recebe nova exposição. Assim, a partir das 10h, será lançada a mostra individual Fantasias no Jardim das Metamorfoses, do artista mineiro Vinícius Figueiredo. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), a exposição faz parte do processo de retomada cultural do governo de Goiás, e ficará aberta ao público até o dia 12 de novembro.

A exposição Fantasias no Jardim das Metamorfoses receberá o público das 9h às 17h. Segundo a Secult Goiás, o evento seguirá todos os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19, sendo necessário agendamento pelo e-mail oficial do Centro Cultural ([email protected]) para aqueles que quiserem visitar as obras.

De acordo com Vinícius Figueiredo, as obras que incluem desenhos e pinturas, tem o objetivo de levantar discussão sobre o corpo híbrido e metamórfico no processo criativo. Dessa forma, possuem elementos que retomam as memórias da infância vivida pelo artista, como folhagens do jardim e paisagens do cerrado. A exposição traz recortes do imaginário e de vivências na região semiárida do norte-mineiro.

Nascido em Montes Claros, Minas Gerais, Vinícius Figueiredo mora e trabalha em Goiânia. O artista já participou de mostras dentro do circuito artístico local, nacional e internacional, com obras expostas em acervos de museus e galerias em cidades como: São Paulo, Braga (Portugal), Londres, Helsinki (Finlândia), Valência (Espanha), entre outras.

Os trabalhos de Vinícius abordam, principalmente, eixos temáticos como imaginários do corpo, ficção na arte contemporânea, representação da morte, metamorfoses, erotismo e memória.

Serviço: Exposição Fantasias no Jardim das Metamorfoses – Centro Cultural Octo Marques

Quando: De 8 de outubro a 12 de novembro

Onde: Galeria Sebastião dos Reis – Centro Cultural Octo Marques

Horário: das 9h às 17h

Agendamento pelo e-mail: [email protected]