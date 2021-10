Declarações de apoio a Rodolfo Mota crescem nas redes sociais

O pré-lançamento da candidatura de Rodolfo Mota à presidência da OAB-GO vem movimentando as redes sociais. No último sábado (2/10), em grande evento realizado em Goiânia, dezenas de advogados aproveitaram a ocasião para declarar apoio ao pré-candidato em seu perfil pessoal no Instagram e nas redes oficiais do Movimento Advocacia Unida.

Somente no sábado, Rodolfo Mota compartilhou mais de 300 menções de apoiadores nos stories do Instagram, entre vídeos e imagens capturados durante o evento. De acordo com os coordenadores da sua pré-campanha, o alcance das redes cresceu mais de 35% após o evento no fim de semana, enquanto o engajamento com os conteúdos subiu mais de 15%.

Nas redes sociais os comentários eram de elogio e apoio a Rodolfo Mota. O advogado Ponciano Souto, de Anápolis, foi um dos que enalteceu o encontro de sábado no Instagram: “Hoje foi um marco para a advocacia. Um novo paradigma, uma história de mudança que começa a ser construída em favor da advocacia goiana, sem muros ou castas”. A advogada Clarisse Almeida também demonstrou entusiasmo com o que viu. “Sensacional vivenciar isso tudo! É isso que a advocacia goiana merece”, comentou.

Para o advogado Gabriel Henrique Gonçalves, o evento que reuniu mais de 1,2 mil advogados no comitê do pré-candidato, foi prova da aceitação do movimento. “Só comprovou que a advocacia está junto com Rodolfo, próximo presidente da OAB”.

Para Rodolfo Mota, o evento deixou claro o crescimento do grupo nas últimas semanas. “Chegamos ao final da pré-campanha com muito entusiasmo. Começamos essa caminhada como um pequeno grupo de dez advogados e advogadas que queriam mudanças na OAB-GO, como as que foram feitas na CASAG nos últimos anos. Hoje, somos milhares e milhares em Goiânia e em todos os cantos do Estado de Goiás”, disse.