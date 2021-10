Goiânia ganha loja de carnes e congelados gourmet

A partir desta quarta-feira (6/10), Goiânia ganha duas lojas da Swift, marca especializada em carnes de bovinos, aves, suínos, peixes, além de congelados gourmet de pratos prontos e sobremesas. Assim, a capital terá dois locais físicos, um na Avenida Milão (esquina com a Rua CP-10), no Setor Celina Park, e outra no Marista, na Avenida Mutirão.

Além das vendas no local, as lojas da Swift em Goiânia também terão comércio on-line, via site ou aplicativo. Segundo a marca, eles possuem um processo específico de congelamento. Dessa maneira, as carnes são ultracongeladas desde a origem, o que dá mais segurança ao alimento e preserva o sabor e nutrientes. Os produtos são embalados a vácuo e passam por um rígido controle de temperatura, das fábricas até as lojas, a fim de garantir a sua qualidade.

Cada uma das lojas da Swift têm mais de 400 produtos, que incluem carne bovina para o dia a dia e churrasco. Além disso, pescados, suínos, ovinos, aves, snacks, acompanhamentos, vegetais, sobremesas e temperos para churrasco. O mais recente lançamento da marca é uma nova linha de massas com seis opções de receitas típicas italianas.

A empresa também terá em Goiânia, em breve, a oferta de seus produtos em lojas localizadas em varejistas. O modelo de negócios já é utilizado em outras cidades como São Paulo. É possível encontrar opções de receitas com os produtos da marca, tanto no site como no Instagram.