Goiânia recebe Restaurant Week pela primeira vez; confira data

Preparem-se! Pela primeira vez, Goiânia faz parte do calendário da a Brasil Restaurant Week. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (6/10) pela assessoria de imprensa do evento. Além disso, também foram confirmadas as datas em que a Restaurant Week Goiânia vai acontecer: de 28 de outubro a 28 de novembro de 2021. Neste período, que não dura uma semana e sim um mês inteiro, cerca de 30 restaurantes locais vão preparar um menu especial harmonizados com bebidas e valor fixo para que os clientes tenham experiências gastronômicas inéditas.

O tema da edição 2021, que marca a estreia de Goiânia no circuito, que contempla atualmente 16 cidades brasileira, é “Histórias do Cerrado”. Ou seja, dá para esperar várias referências da nossa cultura nos pratos, bem como o uso de ingredientes típicos e locais, de muita qualidade, e releituras de receitas populares com preparos e assinatura de chefs.

Já foram divulgados ainda alguns restaurantes que farão parte da edição de estreia na capital, como os que têm à frente o chef Ian Baiocchi. Assim, você já pode incluir Grá Bistrô, 1929 Trattoria e Íz Restaurante na lista de restaurantes a serem visitados durante a Restaurant Week Goiânia. O Juá, do chef Júnior Marinho, que agora se localiza no Flamboyant Shopping, também participará do evento, que será um marco para quem aprecia o circuito gastronômico da cidade.

Restaurant Week busca aquecer o mercado com boa comida e preços atrativos

De acordo com informações da organização, a Brasil Restaurant Week acontece há 12 anos e é um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. O objetivo, segundo eles, é criar oportunidades e acesso à gastronomia.

Dessa forma, com menu especial temático, harmonizações e preço fixo, o evento busca aquecer o mercado gastronômico em um período considerado de baixa sazonalidade. E para o público, o slogan faz muito sentido. Afinal, é a chance de ir a “restaurantes que você sempre sonhou, (pagando) preços que você nunca imaginou.”