Governo de Goiás determina ponto facultativo no dia 11 de outubro

O Governo de Goiás decretou ponto facultativo no próximo dia 11 de outubro, segunda-feira que antecede o feriado destinado à consagração de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Com determinação, repartições públicas estaduais não funcionarão nos dias 11 e 12 de outubro. Após essa data, o expediente retorna normalmente no dia 13 de outubro. O decreto nº 9.961 foi publicado no Suplemento do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (5/10).

O ponto facultativo não se aplica aos órgãos que, por sua natureza ou em razão do interesse público, desenvolvam atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação, fiscalização e Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (Vapt Vupt).

Governo de Goiás feriado do Dia do Servidor Público

No mesmo decreto, o governador determinou a mudança do feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro e foi transferido para 1º de novembro, véspera do feriado de Dia de Finados.

A mudança da data do feriado do Dia do Servidor Público é uma prerrogativa do Chefe do Poder Executivo como consta na Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais.

Zoológico de Goiânia abrirá no feriado de 12 de outubro

Na próxima terça-feira (12/10), Dia das Crianças, o Parque Zoológico de Goiânia abrirá ao público das 8h30 às 17h. A entrada no Parque custa R$ 5 inteira e R$ 2,50 meia. Crianças de 4 a 12 anos e estudantes pagam meia entrada, mediante apresentação de carteirinha de estudante.

O Zoológico de Goiânia funcionará seguindo as medidas de biossegurança por conta da pandemia do coronavírus e as mudanças estabelecidas pelo decreto nº 4.018 que permitem ao local receber até 50% da sua capacidade de público. O zoológico tem capacidade para receber até 10 mil pessoas.