Gusttavo Lima anuncia show no Estádio Serra Dourada, em Goiânia

O cantor sertanejo Gusttavo Lima anunciou, em suas redes sociais, que fará um show no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O evento está previsto para o dia 23 de outubro e marca a volta dos shows em Goiânia, que estavam suspensos desde o início da pandemia.

Os ingressos podem ser adquiridos no site BaladApp. Nas redes sociais, o cantor afirma que os ingressos são limitados, mas a organização não divulgou a capacidade máxima permitida.

Além disso, só será permitida a entrada de pessoas vacinadas, sendo obrigatório a apresentação do cartão de vacinação, com esquema vacinal completo.

“Quem vem para um show inesquecível que vai parar Goiânia? Um reencontro em um palco 360 graus!! Dia 23 de outubro, sábado, no Estacionamento do Estádio Serra Dourada.”, escreveu o cantor nas redes sociais.

Decreto de Goiânia libera eventos com até 2 mil pessoas

De acordo com o último decreto de Goiânia, estão permitidos eventos sociais e corporativos com a capacidade máxima de mil pessoas em ambientes fechados, e 2 mil pessoas em ambientes abertos. Esta é a primeira vez que o setor de eventos e entretenimento tem maior flexibilização desde o início da pandemia.

Além disso, também está permitido o funcionamento das casas de espetáculo, casas de artes cênicas, boates e congêneres, com ocupação de no máximo 50% do espaço, com a presença de até 500 pessoas, respeitados os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda segundo o documento, fica permitido o funcionamento de cinemas, teatros e circos com limite de 50% de acomodação. Hotéis, pousadas e congêneres devem respeitar 80% da capacidade de acomodação; o serviço de café da manhã no restaurante deverá ser limitado à capacidade máxima de acomodação do estabelecimento, obedecida a distância mínima de 1,5m entre as pessoas.

Para o funcionamento de shopping centers, galerias, centros comerciais e congêneres deverão ser obedecidos o limite de 50% da capacidade de lotação de público.