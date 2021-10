Homem é preso por usar documento falso de irmão para aplicar golpes, em Goiás

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (5/10), suspeito de usar documento falso em nome do irmão para aplicar golpes, em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, ele já pretendia fazer um empréstimo de R$ 400 mil em nome do irmão, que é portador de necessidades especiais.

O caso foi descoberto depois que o homem foi abordado pelos policiais em uma agência bancária, momento que apresentou um documento de registro civil falsificado, expedido pelo Estado do Pará, que tem a foto do suspeito, mas com dados de seu irmão.

De acordo com as investigações da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), o investigado, identificado como Ademir Rodrigues de Siqueira, teria fraudado a conta bancária do irmão para pegar R$ 22 mil, referente a uma indenização que recebeu após sofrer um acidente de trânsito que o tornou portador de necessidades especiais.

Além disso, o preso pretendia ainda contrair empréstimo para a suposta aquisição de imóveis, no valor de R$ 400 mil, tudo com a utilização do documento falso em nome de seu irmão. Os policiais encontraram com ele diversos papéis que apontam a prática de outros ilícitos, tais como falsificação de documento particular.

Durante a prisão do suspeito, uma mulher apareceu na porta da agência bancária afirmando ter sido vítima de estelionato praticado por Ademir Rodrigues. Em 2019, o homem teria se passado por advogado e foi contratado pela mulher, que pagou R$ 2 mil. Após algum tempo, ela descobriu que ele não era advogado e que havia sido enganada.

Segundo a Polícia Civil, “a imagem e qualificação do suspeito foram divulgadas em decorrência da primazia do interesse público sobre o particular, pois possibilitará o reconhecimento por parte de outras vítimas ainda não identificadas, conforme os ditames da Lei 13.869/2019 e Portaria nº. 547/2021– PCGO.”.