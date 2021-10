Secult Goiás promove festa do Dia das Crianças no CMEI 08 de Março

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) irá promover nesta sexta-feira (8/10), mais uma edição do Projeto Criança Feliz. A iniciativa é coordenada pela Gibiteca Jorge Braga e a Biblioteca Pio Vargas. Assim, o evento acontece das 9h às 11h, no CMEI 08 de Março, localizado na Praça Cívica.

Nos anos anteriores, a programação da Secult Goiás no Dia das Crianças era aberta aos alunos da rede pública e da comunidade em geral. Porém, em razão da pandemia da Covid-19, o Projeto será restrito às crianças do CMEI 08 de março. Dessa maneira, durante toda a manhã o local receberá diversas brincadeiras (como pega-pega, amarelinha, bambolê), contação de histórias com a atriz Pollyana Bento, a Tia Polli, distribuição de brindes, livros e picolés.

O Projeto Criança Feliz existe há mais de 20 anos, e segundo a Secult Goiás tem como principal objetivo levar a comunidade para dentro da Gibiteca. Segundo Helenir Freire, coordenadora da unidade, todos os servidores se empenham não só para confeccionar os brindes, mas também para arrecadar fundos e conseguir doações. Além disso, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) doou 60 brinquedos para presentear as crianças.

A Gibiteca Jorge Braga foi fundada em 22 de setembro de 1994 e é a única do gênero no Estado. Seu acervo é composto por 6 mil gibis e 8 mil livros que estão à disposição para empréstimo gratuito à comunidade. O local funciona no Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica e recebe o público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.