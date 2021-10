Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de carro, em Goiânia

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado dentro de um carro na manhã desta quinta-feira (7/10), na Avenida São Domingos, no Jardim Liberdade, na região noroeste de Goiânia.

O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) da Polícia Civil, que foi comunicada do incêndio ainda durante a manhã. Quando os policiais chegaram no local, encontraram a vítima totalmente carbonizada no banco traseiro.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e, com a extinção das chamas, conseguiu localizar a vítima no interior do veículo.

Segundo informações, devido o estado do corpo, não foi possível fazer qualquer tipo de identificação inicial. Entretanto, a Polícia Civil acredita que se trata do filho da dona do veículo, em nome de quem o carro está registrado. Ele teria pedido o carro emprestado ao irmão para ir em uma festa, já que o próprio carro estaria na oficina mecânica.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. De acordo com a Polícia Civil, o caso segue em investigação e maiores detalhes serão repassados apenas no momento oportuno.

Veja o vídeo do incêndio:

