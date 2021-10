Grave acidente deixa BR-153 totalmente interditada entre Ceres e Uruaçu

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (7/10) deixou a BR-153 totalmente interditada, no Km 257, próximo a São Luiz do Norte, entre Ceres e Uruaçu. De acordo com a PRF, não há previsão para desbloqueio da rodovia.

Informações preliminares apontam que um veículo de passeio envolveu-se em um acidente com uma carreta e, por isso, a pista está fechada nos dois sentidos, tanto para o norte quanto para o sul.

Para quem sai de Goiânia em direção ao norte do país, chegando em Jaraguá, é necessário acessar a GO-080 até Goianésia, de lá voltar para a BR-153 próximo a Uruaçu. Quem vai para o sentido Sul, basta fazer o caminho inverso.

A PRF informou que ainda não há previsão de desbloqueio da rodovia.

Rodovia BR-153 contará com 7 novas praças de pedágio, em Goiás

Os goianos não estão acostumados a pagar pedágios para transitar, entretanto, essa realidade pode mudar, pois a rodovia BR-153, contará com sete novas praças de pedágio, no trecho que liga o estado de Goiás a Tocantins.

Em abril deste ano, a concessão do trecho da rodovia foi passada, através de leilão, para o consórcio ECO 153 (EcoRodovias). Atualmente a BR-153 é considerada uma das principais rodovias de integração nacional do Brasil.

No total, estão previstos R$ 14 milhões em investimentos, incluindo 623,3 quilômetros de duplicações, construção de 27,6 km de faixas adicionais, 89,9 km de vias marginais, contorno de Corumbá de Goiás, 30 novos dispositivos de interconexão em desnível, 19 passarelas de pedestres, 6 passagens inferiores, iluminação nas travessias urbanas e nas vias marginais, dentre outras melhorias.

Conforme o estudo, a Concessão impactará diretamente 38 municípios dos estados de Tocantins e Goiás, sendo a maioria deles cortados pelas rodovias BR-153, BR-080 e BR-414 e alguns deles inseridos no “losango” formado entre Uruaçu e Anápolis.