Presos tentam fugir durante princípio de motim no presídio de Trindade

Um princípio de motim foi registrado nesta quinta-feira (7/10) no presídio de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Durante a ação, alguns presos tentaram fugir, mas foram contidos por agentes prisionais.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, por meio da Superintendência de Segurança Penitenciária, informou que os detentos tentaram sair da unidade prisional por meio de um buraco perfurado na parede de uma das celas, mas nenhum conseguiu.

A confusão começou depois que os presos não concordaram com alguns procedimentos adotados no estabelecimento penal. Os policiais do Grupo de Operações Penitenciária Especiais (Gope) e da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) estiveram no local para auxiliar no controle dos detentos.

DGAP fala sobre os presos que tentaram fugir durante princípio de motim no presídio de Trindade

Em nota, a DGAP informou que foram abertos procedimentos internos para a apuração do fato e, consequentemente, aplicação das devidas sanções disciplinares.