Profissionais de saúde começam a receber 3ª dose contra Covid-19, em Goiânia

Começou nesta quinta-feira (7/10) a aplicação da 3ª dose (D3) contra a Covid-19 em profissionais de saúde, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização seguirá o cronograma de aplicação na primeira dose, iniciando por dois hospitais: Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara e Hospital de Doenças Tropicais (HDT).

Além disso, os profissionais também têm a opção de procurar o drive-thru do Shopping Passeio das Águas, onde o atendimento é por demanda espontânea, com distribuição diária de 2 mil senhas. O local registra fila na manhã de hoje (7).

Para se vacinar, os profissionais precisam comprovar que tomaram a segunda dose (D2) até o dia 31 de março, apresentar o comprovante da vacina e outro que identifique a profissão.

Também devem receber a 3ª dose os idosos acima de 65 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses, ou seja, até o dia 7 de abril, e as pessoas imunossuprimidas que estejam com mais de 28 dias da segunda aplicação do imunizante.

Além dos profissionais de saúde, outros grupos continuam sendo imunizados contra a Covid-19, em Goiânia

Adolescentes de 12 a 17 anos seguem sendo atendidos, por agendamento, em nove locais. Entretanto, novas agendas só serão abertas a partir de sexta-feira (8/10), com o recebimento de novas doses.

A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em pessoas com data marcada para o dia 7 de outubro e em atraso continua em 50 salas de vacinação do município. Nesses mesmos locais também continuam sendo vacinadas pessoas a partir de 18 anos de idade que ainda não tomaram a primeira dose.

A D2 da Coronavac também continua sendo fornecida em 16 pontos, juntamente com as vacinas AstraZeneca e Pfizer, para quem está aprazado para o dia 7 de outubro ou em atraso. Não há necessidade de agendamento.

O Centro Municipal de Vacinação (CMV) se mantém como referência no atendimento de gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), sem a necessidade de agendamento.

Veja todos os locais de vacinação.