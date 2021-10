Aparecida realiza repescagem da vacinação contra a Covid-19

Nesta sexta-feira (8) e sábado (9), a Prefeitura de Aparecida realiza uma repescagem de vacinação contra a Covid-19, para imunizar pessoas com 18 anos ou mais.

Hoje, a vacinação estará disponível em oito postos da cidade e no sábado serão 11 postos disponíveis via agendamento. Para este dia serão disponibilizadas mil vagas.

Os interessados em receber a primeira dose da vacina contra a covid podem procurar o drive-thru da Cidade Administrativa sem necessidade de agendamento, na sexta, das 8 às 18 horas, e no sábado das 8 às 17 horas. Para receber o imunizante basta apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço.

Hoje, o serviço está disponível ainda nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim, das 8 às 16 horas, e na Central Municipal de Imunização, das 8 às 18 horas, mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

No sábado, a aplicação da primeira dose ocorrerá nas UBS’s Papillon Park, Madre Germana, Bairro Ilda, Pontal Sul II, Santo André, Jardim Riviera, Boa Esperança, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Jardim Florença, das 8 às 16 horas, e na Central Municipal de Imunização, das 8 às 18 horas, também mediante agendamento pelo “Saúde Aparecida”. Para este dia serão liberadas cerca de mil vagas, que ficarão disponíveis no aplicativo a partir das 17h da sexta-feira, 8.

De acordo com o último boletim da Secretaria, até 28 de setembro, cerca de 78% da população acima de 12 anos já havia recebido ao menos a primeira dose e 42% já tinha recebido as duas doses ou dose única.

Dose de reforço

Nesta sexta, a aplicação da dose de reforço (Terceira dose) para a população acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde está disponível em nove postos: drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, Central de Imunização e UBS’s Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim. Os três primeiros funcionam das 8 às 18 horas e as UBS’s das 8 às 16 horas.

No sábado, 9, a aplicação do reforço ocorrerá em seis postos: drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, Central de Imunização e UBS’s Jardim Olímpico, Cardoso e Jardim Florença. Os drives funcionam das 8 às 17 horas, a Central das 8 às 18 horas e as UBS’s das 8 às 16 horas.

Para os idosos receberem a terceira dose do imunizante é necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente da vacina aplicada. Para os imunossuprimidos o intervalo é de 28 dias. Para os profissionais de saúde, todos aqueles que receberam a segunda dose até 31 de março já estão aptos a receber o reforço.

A aplicação da terceira dose não exige agendamento, basta apresentar documento pessoal, CPF e cartão de Vacinação. Imunossuprimidos precisam apresentar ainda laudo médico e os profissionais de saúde precisam comprovar atuação. Para este grupo, inclusive, a Secretaria oferecerá a opção de vacinação in-loco, em locais de trabalho.

Dose 2

Hoje, a aplicação da segunda dose de todos os tipos de imunizantes (AstraZeneca, Pfizer e Coronavac) ocorre em nove postos: drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, Central de Imunização e UBS’s Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim. Os três primeiros funcionam das 8 às 18 horas e as UBS’s das 8 às 16 horas.

No sábado, 9, a aplicação da dose 2 ocorrerá em seis postos: drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, Central de Imunização e UBS’s Jardim Olímpico, Cardoso e Jardim Florença. Os drives funcionam das 8 às 17 horas, a Central das 8 às 18 horas e as UBS’s das 8 às 16 horas.

Para receber a segunda dose também não é necessário agendar, basta respeitar a data prevista no cartão de Vacinação e no dia programado apresentá-lo, juntamente com documento de identidade e CPF ou Cartão SUS. Nesta semana, o estoque de dose 2 da AstraZeneca havia acabado no município, mas já foi reabastecido nesta quinta.