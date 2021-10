Caiado anuncia distribuição de absorventes a estudantes e mulheres em vulnerabilidade

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, na tarde desta sexta-feira (8/10), a distribuição gratuita de absorventes a estudantes da rede pública e mulheres em vulnerabilidade em Goiás.

“Veja o quanto a gente tem que ter uma visão social, para não deixar que situações como essa sejam motivo de desequilibrar a vida de uma adolescente. Nossas jovens estão fugindo da aula por não terem condições de ter um absorvente. Já determinei à secretaria de Educação e ao secretário de Desenvolvimento Social que façam isso para todas as alunas da rede pública e em mulheres em vulnerabilidade.”, disse o governador.

A decisão foi tomada depois que Bolsonaro vetou o projeto que previa a distribuição gratuita para de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade, matéria de autoria da deputada federal Marília Arraes (PT-PE), que já havia sido aprovada pela Câmara em agosto e pelo Senado no mês passado.

Bancada feminina articula derrubar veto de Bolsonaro à distribuição de absorvente

Após o veto do presidente, a bancada parlamentar feminina repudiou com veemência a decisão do Planalto e articula a derrubada do veto.

O argumento para o veto é de que o texto do projeto, apesar da “meritória iniciativa do legislador”, “não estabeleceu fonte de custeio”. Na justificativa, Bolsonaro disse, ainda, que consultou o Ministério da Economia e da Educação, que recomendaram o veto porque “a proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que não há compatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino”.

O presidente vetou, ainda, o trecho que incluía absorventes nas cestas básicas distribuídas pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). Mas manteve um trecho que institui “estratégia para promoção da saúde e atenção à higiene feminina”, além da promoção de campanhas informativas e de conscientização da população acerca da importância do tema.