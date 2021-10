Dois homens morrem em graves acidentes nas BRs 153 e 414

Dois homens morreram em dois graves acidentes nesta quinta-feira (7/10) nas BRs 153 e 414, rodovias federais que passam na região central do estado de Goiás. Os acidentes fatais foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na véspera da Operação Nossa Senhora Aparecida.

Os dois acidentes tiveram um intervalo de duas horas entre si e ambos os motoristas não possuíam habilitação para dirigir os veículos. Eles morreram ainda nos locais dos acidentes.

O primeiro registro foi feito por volta de 15h30, quando um carro de passeio, por motivos ignorados, invadiu a pista contrária na altura do km 257 da BR- 153, em São Luís do Norte, e colidiu de frente com uma carreta que seguia em direção ao norte do estado. O condutor do carro, de 59 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A mãe dele, uma idosa de 84 anos, foi socorrida com ferimentos graves e levada ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Cerca de duas horas depois, na BR-414, entre Dois Irmãos e Cocalzinho de Goiás, um homem de 35 anos morreu após colidir a motocicleta de frente com uma caminhonete. Ainda segundo a PRF, testemunhas informaram que o homem havia passado a tarde ingerindo bebidas alcoólicas na região e o acidente aconteceu quando ele retornava do mercado com mais bebidas. O homem também não era habilitado.

PRF reforça policiamento para feriado de Nossa Senhora Aparecida nas rodovias federais goianas

A partir desta sexta-feira (8/10), a PRF reforça o policiamento nas BRs que passam por Goiás por causa da comemoração da Padroeira do Brasil. A corporação acredita que o movimento nas estradas deve aumentar por causa do feriado prolongado.

Uma análise do feriado de Nossa Senhora Aparecida do ano passado apontou que ocorreram 33 acidentes nas rodovias federais goianas no período de 09 a 13 de outubro, deixando 46 pessoas feridas e dois mortos. Os acidentes mais graves ocorreram na BR-060, em Rio Verde. A rodovia, de pista duplicada, foi palco de uma saída de pista que deixou duas pessoas mortas e três feridas.

Ao longo das rodovias, policiais estarão vigilantes para coibir a embriaguez e outras infrações, com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito. “Os motoristas, por sua vez, precisam fazer sua parte, dirigindo com atenção, cuidado e respeitando a legislação. Além de não ingerir bebidas alcoólicas antes de pegar o volante, condutas simples como manter uma distância segura do veículo que vai à frente e não exceder o limite de velocidade da via são fatores importantes para evitar as colisões traseiras e saídas de pista, tipos de acidentes comuns também em feriados.”, informou a PRF.