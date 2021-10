PC prende 3 suspeitos de matar homem a facadas em posto de combustíveis, em Goianira

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta sexta-feira (8/10), a Operação Navalha 4 e efetuou a prisão de três pessoas suspeitas de matar homem a facadas em um posto de combustíveis, em Goianira, na região metropolitana de Goiânia. Além disso, duas menores também foram apreendidas. Além disso, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no último dia 25 de abril e chamou a atenção pela forma que o grupo agiu durante o homicídio. Na ocasião, seis autores perseguiram o homem, o cercaram em um posto de combustíveis e desferiram nove facadas contra ele, que conseguiu fugir e morreu a cerca de seis quadras distante do local do fato.

Marcos da Silva Gomes, de 37 anos, tinha acabado de sair de uma festa e foi até o posto de combustíveis, localizado no Setor Paineiras, às margens da GO-070. Segundo a PC, ele já tinha passagem por uso de documento falso e receptação.

Durante as investigações, foi possível identificar duas pessoas maiores de 18 anos e outros dois menores, que participaram dos crimes. Após a finalização das diligências e identificação de outros envolvidos no crime, os presos e as menores ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Vídeo mostra momento que homem é morto a facadas em posto de combustíveis, em Goianira

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o exato momento que Marcos chega no posto e para o carro. Em seguida, um outro veículo fecha o homem, os ocupantes descem e começam a agredir a vítima. Além disso, uma dupla que estava a pé também se aproximou do veículo e participou das agressões.

Após levar diversas facadas, Marcos consegue sair pela porta do passageiro, recebe alguns chutes e foge. O grupo ainda deu vários chutes no veículo e esvaziou os pneus.

Veja o vídeo do dia do crime:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s369941a0-3f60-4159-8d03-49b834bb2834′]