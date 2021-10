Preso em Goiânia e Aparecida grupo que usava redes sociais para disseminar fake news

Foi preso na manhã desta sexta-feira (8/10), pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, em Goiânia e Aparecida, um grupo criminoso responsável por administrar 45 perfis de redes sociais, usados para disseminar fake news e extorquir diversas vítimas diversas.

Esta segunda fase da Operação Elite Fake e foram cumpridos oito de busca e apreensão e dois de prisão, sendo um contra um homem de 31 anos, em Aparecida, e outro contra uma mulher de 43 anos, em Goiânia. Ainda foram cumpridos quatro mandados em Goiânia, dois em Aparecida e dois em Inhumas.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de calúnia, difamação, associação criminosa, extorsão, comunicação falsa de crime e falsidade ideológica, além de outros crimes que poderão ser apurados no decorrer da investigação.

Investigação do grupo que usava redes sociais para disseminar fake news

De acordo com as investigações, o grupo criminoso é responsável por administrar dezenas de perfis no Instagram, que são utilizados para atacar a honra e imagem de profissionais de diversas áreas, como digitais influencers, médicos, dentistas, artistas, organizadores de eventos e outros.

O objetivo dos criminosos era, além de disseminar notícias falsas, também extorquir as vítimas, pois eles exigiam dinheiro para que publicações não fossem divulgadas ou até mesmo excluir postagens que já teriam sido realizadas.

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 23 de abril deste ano e cinco envolvidos nas práticas delituosas foram identificados. No decorrer das investigações, outras pessoas foram identificadas e ficou comprovado que eles participavam da associação criminosa como produtores das notícias falsas ou ainda na prática das extorsões, além disso, também cediam contas bancárias para o recebimento dos valores obtidos com as práticas criminosas.

Segundo a Polícia Civil, foi verificado que após a primeira operação, na qual foram excluídos todos os perfis criminosos identificados, os investigados criaram novos perfis no Instagram e continuaram a prática delitiva.