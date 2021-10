Variété Multicultural Basileu França recebe inscrições de artistas

Artistas profissionais e em formação de diferentes níveis das escolas de arte e de projetos sociais do Brasil e do exterior podem ter o seu número, cena ou esquete apresentados no Variété Multicultural, realizado pelo corpo circense da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. Assim, o evento irá acontecer no dia 30 de outubro, a partir das 17h. Dessa maneira, quem se interessar em participar deve preencher o formulário até 15 de outubro. A inscrição é gratuita e o resultado dos escolhidos será divulgado no dia 20 de outubro.

O Variété Multicultural é um espetáculo experimental aberto para apresentações de números, cenas, performances de diferentes áreas culturais. Dessa maneira, o objetivo do evento é ser “um espaço de criação e difusão, assim como um laboratório de experimentação para os artistas integrantes do corpo circense do Artes Basileu França”. Nesta 3ª edição, o Variété Multicultural abordará a temática LGBTQIA+.

“A nossa expectativa é sempre agregar mais linguagens artísticas, não somente o circo. A ideia é que esse evento seja um ponto de encontro de artistas. E, como a cada edição há um novo tema, a proposta também é que esses artistas produzam algo novo”, explica o coordenador da área de Circo da EFG em Artes Basileu França, Rodrigo Mallet.

Os apresentadores neste ano serão integrantes do corpo circense da EFG em Artes Basileu França. Assim, é uma possibilidade para os artistas em formação aprimorarem as diferentes possibilidades de interpretação, experimentação cênica e criação artística. O público terá acesso, de maneira on-line, devido a pandemia da Covid-19, a diversos números e performances no dia do evento. A transmissão será pelo canal da Escola no Youtube.

Serviço – Variété Multicultural Basileu França

Quando: 30 de outubro

Onde: canal do Youtube da Escola do Futuro em Artes Basileu França

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre