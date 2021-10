Professor Alcides xinga mulher e se envolve em confusão generalizada, em Goiânia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o deputado federal Professor Alcides (PP) em uma confusão generalizada na Universidade Alfredo Nasser (Unifan), em Goiânia, onde o parlamentar é reitor. Ele teria se recusado a atender mães de alunos que o questionaram sobre um acordo feito na universidade.

No vídeo, a mulher desabafa: “o senhor é muito sem respeito, devolve nosso dinheiro”. O deputado ainda aparece chamando a mulher de “puta”, momento que começa a confusão e outras pessoas que estavam perto também se envolvem. Logo depois, em um outro vídeo, é possível ouvir que um tiro foi disparado.

Em nota, a universidade afirma que a mulher aparece na gravação é mãe de um aluno e estaria “insatisfeita com as regras da instituição”. Além disso, a nota ainda aponta que o vídeo “foi editado” e “busca prejudicar a imagem do reitor, um deputado federal influente em Goiás”.

Sobre o tiro, a informação da Unifan é que foi feito um disparo para cima por um segurança com o objetivo de acabar com o tumulto.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s76550ec7-18d2-433f-a56d-c32e7cf7c103′]

Professor Alcides se manifestou em nota emitida pela reitoria da universidade