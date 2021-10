Acidentes deixam uma pessoa morta e outra gravemente ferida, em Goiânia

Neste domingo (10/10), dois acidentes de trânsito deixaram uma pessoa morta e outra gravemente ferida, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), uma mulher foi atropelada e houve uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro.

O primeiro aconteceu por volta de uma da manhã, no Setor Perim. Segundo informações e vestígios obtidos no local, a mulher foi atropelada na Avenida Mato Grosso do Sul, seu óbito foi constatado no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A vítima não portava nenhum documento de identificação, por isso, não foi identificada. Seu corpo foi encontrado no meio da via.

O condutor do veículo que atropelou a vítima fugiu do local e não foi identificado. Não há informações sobre características do veículo e nenhuma testemunha foi identificada.

De acordo com a Dict, serão solicitadas as imagens dos circuitos de monitoramento dos estabelecimentos comerciais situados próximos ao local do acidente. Além disso, será instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.

Acidente deixa uma pessoa gravemente ferida, em Goiânia

No início da manhã de hoje (10), um motociclista ficou teve lesões corporais graves após bater frontalmente contra um carro, na Avenida Anhanguera com a Avenida Perimetral Norte, no Setor Santos Dumont.

Segundo informações, o homem, de 32 anos, conduzia um automóvel Peugeot e seguia pela Avenida Anhanguera no sentido Goiânia/ Goianira. Em determinado momento, ele foi surpreendido por uma motocicleta seguindo pela contramão da via. Os veículos colidiram frontalmente.

O motociclista, do sexo masculino, não portava nenhum documento de identificação e foi encaminhado com lesões graves para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Uma equipe da Dict compareceu na unidade de saúde e constataram que o motociclista encontra-se entubado. Já o condutor do carro, não teve ferimentos e foi submetido ao teste do elilometro, cujo resultado foi negativo.