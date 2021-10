Goiânia suspende vacinação para população acima de 18 anos nesta segunda (11)

Nesta segunda-feira (11/10), Goiânia segue aplicando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 somente para adolescentes de 12 a 17 anos, com isso, fica suspensa a imunização com a D1 da população acima de 18 anos.

Para se vacinar é preciso apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço e, se necessário, documento que comprove comorbidade ou deficiência. É necessário agendar atendimento através do aplicativo Prefeitura 24 horas ou site da administração municipal.

De acordo com a prefeitura, a aplicação da dose de reforço em profissionais de saúde é feita no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, sem necessidade de agendamento, e em oito pontos que precisam de marcação.

Além dos adolescentes de 12 a 17 anos e profissionais de saúde, também podem se vacinar:

Idosos acima de 60 anos que já receberam a segunda dose há seis meses;

Imunossuprimidos com idade acima de 30 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 28 dias;

Idosos moradores das instituições de longa permanência;

Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência;

Moradores fora do grupo prioritário a partir de 12 anos;

Segunda dose das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer;

Gestantes e puérperas.

Veja locais de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

1ª dose – adolescentes de 12 a 17 anos – modalidade pedestre – com agendamento

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

USF Cachoeira Dourada: Rua Cachoeira Dourada quadra 86, lote 8

USF Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus S/N° quadra 57, lote 12, Residencial Vale dos Sonhos

USF Jardim Guanabara 1: Rua Porto Alegre quadra 13, lote 1, Jardim Guanabara

CS Benedito dos Santos Vieira: Avenida Perim quadra 12, lote 14, setor Perim

Sest/ Senat: Av. Castelo Branco, s/n, São Francisco

UPA Novo Mundo: Avenida New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

Reforço para trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até o dia 31 de março – modalidade pedestre – com agendamento

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

CS Jardim Balneário Meia Ponte: Rua dos Paraenses quadra F7 S/N° Jardim Balneário Meia Ponte

USF Cachoeira Dourada: Rua Cachoeira Dourada quadra 86, lote 8

USF Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus S/N° quadra 57, lote 12, Residencial Vale dos Sonhos

USF Jardim Guanabara 1: Rua Porto Alegre quadra 13, lote 1, Jardim Guanabara

CS Benedito dos Santos Vieira: Avenida Perim quadra 12, lote 14, setor Perim

Sest/ Senat: Av. Castelo Branco, s/n, São Francisco

USF Recanto das Minas Gerais Militão R. de Araújo: Rua Sienna, APM1, Jardim Maria Helena

CIAMS Dr. Domingos Viggiano: Praça C-201 – Jardim América

Idosos a partir de 60 anos com 6 meses de intervalo da segunda dose e imunossuprimidos com 30 anos ou mais com 28 dias de intervalo da segunda dose; trabalhadores de saúde imunizados com segunda dose até 31 de março

Drive-thru: Shopping Passeio das Águas

UPA Novo Mundo: Avenida New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo (idosos)

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia (idosos)

Segunda dose da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac para pessoas com data marcada para o dia 11 e 12 de outubro e em atraso