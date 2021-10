Começam obras em casas atingidas por queda de reservatório em Senador Canedo

Nesta segunda-feira (11/10), começaram as obras de reconstrução das casas atingidas pela queda de reservatório no Parque Industrial, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital.

O Termo de Compromissos que permite à Agência de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) iniciar a construção e reparo dos imóveis foi assinado na última quarta-feira (6). Segundo o prefeito da cidade, Fernando Pellozo, somente quatro das cinco famílias atingidas pelo acidente aceitaram o acordo.

A queda do reservatório aconteceu no último dia 8 de julho, há três meses, e a casa de uma família ficou completamente destruída. Esta será a única que deve ser reconstruída do zero, as outras passarão por reparos. O prazo para finalizar as obras é de 180 dias.

No dia do acidente, um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido e precisou ser levado de helicóptero para o Hospital Estadual Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde ficou internado por três dias e recebeu alta no dia 12.

Sanesc é responsabilizada por queda de reservatório em Senador Canedo

A Agência Municipal de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) foi responsabilizada pela queda de um reservatório. Além disso, o engenheiro encarregado pelo reservatório também foi indiciado por lesão corporal culposa e desabamento.

De acordo com a perícia, duas irregularidades foram identificadas, uma delas é relacionada ao sistema de entrada de água, que era feito por um registro manual, mas deveria ser automatizado. Outro ponto é que o reservatório estava com volume de água desigual em cada compartimento, pois o superior estava com três vezes mais peso que a parte de baixo, fator que contribuiu para o desequilíbrio da caixa d’água.

Quanto ao responsável técnico pelo reservatório, ele foi indiciado e pode pegar pena de dois a um ano por lesão corporal culposa e até quatro anos por desabamento. Para a conclusão do inquérito foram ouvidos funcionários da Sanesc e moradores da região, além de uma perícia realizada na estrutura do reservatório.