Concurso O Quilo é Nosso acontece em 24 restaurantes de Goiânia

De 12 a 22 de outubro, Goiânia participa da 5ª edição do concurso O Quilo é Nosso, que vai eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil. Assim, na capital goiana, 24 restaurantes irão participar do concurso na capital, que é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com apoio do SEBRAE.

Segundo os organizadores do concurso O Quilo é Nosso em Goiânia, o objetivo é ajudar na valorização deste tipo de alimentação, bem como incentivar a criação de novos pratos.

O concurso foi planejado pensando em todos os protocolos de segurança para os clientes e colaboradores. Dessa maneira, os restaurantes participantes em Goiânia deverão seguir obrigatoriamente medidas de prevenção à Covid-19.

Como funciona o concurso O Quilo é Nosso

O concurso O Quilo é Nosso acontece em três etapas. Na primeira, o consumidor analisa ambiente, atendimento e limpeza. Além disso, qualidade geral do buffet, receita participante do concurso e adequação às normas de prevenção à Covid-19 do restaurante. Ademais, a categoria “receita” tem peso dois e as demais, peso um. Dessa forma, para registrar o voto o cliente deverá acessar o site oquiloenosso.com.br, preencher o cadastro e votar.

Com voto popular e do júri, são eleitos os três melhores estabelecimentos de comida a quilo de cada estado, que se classificam para a fase seguinte. Posteriormente, os três melhores competem entre si e somente um por estado vai para a final do concurso, que acontece em São Paulo nos dias 17 e 18 de novembro. Assim, na última etapa, é divulgado o pódio com os melhores restaurantes a quilo do Brasil.

Confira os restaurantes participantes em Goiânia

1- Cateretê Jardim Goiás – Arroz de Costela

2- Cateretê Bueno – Arroz de Frango Cremoso

3- Évora Gastronomia – Robalo Confit ao Toque do Cerrado

4- Jerivá – Rodovia BR-060, s/n km 91 – Frango Caipira ao molho

5- Jerivá – Rodovia BR 060 KM 64 – Frango Caipira ao molho

6- Jerivá –Outlet Premium Brasília – Frango Caipira ao molho

7- Jerivá – Shopping Flamboyant – Frango Caipira ao molho

8-Rosas Casa Gastronômica – Filé mignon ao molho gorgonzola

9- Troppo Restaurante e Choperia – Panceta a Pururuca

10- Villa Bella Pizzaria e Restaurante – Feijão caipira

11-Restaurante china – Camarão empanado ao molho agridoce

12- Areião Restaurante – Rabada com purê de mandioquinha

13- Carne de Sol Caicó – Baião de dois

14- Eskina 203 – Medalhão de Alcatra Eskina203

15- MaxSushi – Yakimeshi de Frutos do Mar

16- Cantinho Frio – Frango ao Creme de Cebola

17- Danove Restaurante – Fraldinha grill na cama de baroa

18- Ranchos Grill – Filé de pirarucu assado na taioba

19- Pérolas do Sabor – Salada de tentáculos

20- La Luna restaurante e bar – Ceviche de tilápia

21-Samauma Restaurante – Purê de batatas com parmesão

22- Líbanu’s restaurante – Baião de Dois

23- Rei’s Restaurante – Frango Grelhado ao molho laranja agridoce

24 – Mau Nenhum – Cupim e Picanha ao creme de alho