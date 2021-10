Concursos culturais homenageiam o aniversário de Goiânia

Goiânia completa 88 anos no dia 24 de outubro, e para comemorar, a prefeitura da capital lançou o concurso cultural “Goiânia em Palavras”. Assim, a proposta é que os moradores enviem uma frase que demonstre o carinho pela cidade. Além disso, se junta a outro concurso, chamado “A Goiânia dos Meus Olhos”, que incentiva o envio de fotografias que remetam a memórias afetivas na capital.

Para participar, as pessoas devem enviar, até 15 de outubro, uma frase entre 50 e 100 caracteres, via direct ou mensagem privada em uma das redes sociais (Instagram ou Facebook) da prefeitura. O título da mensagem deverá ser “CONCURSO GOIÂNIA EM PALAVRAS”. Ademais, é preciso enviar nome completo do participante, endereço, CPF, telefone e e-mail para contato. Cada participante pode enviar apenas uma frase.

Os critérios para a escolha das melhores frases são: originalidade/criatividade, identificação com o tema, clareza e coesão. Serão eliminados arquivos de cunho ofensivo, difamatório ou sexual, bem como plágios.

As três melhores frases irão para votação do público no dia 17 de outubro, no Facebook e Instagram. Conforme o regulamento, a frase vencedora será a que obtiver maior número de curtidas e o resultado será informado no dia 18.

A frase mais bem votada será exposta em uma projeção na fachada da Estação Ferroviária entre os dias 21 e 24 deste mês. O autor da frase mais votadas também ganhará certificado de participação e classificação no concurso, além de uma premiação surpresa.

Concurso fotográfico em Goiânia

Além do concurso “Goiânia em Palavras”, a prefeitura da capital também irá realizar um concurso de fotografia chamado “A Goiânia dos Meus Olhos”. A ideia é que os participantes enviem uma foto de algum lugar da capital que desperte memórias afetivas, seja praça, ponto turístico, rua ou qualquer outro local. O envio acontece até esta quarta-feira (13/10).

As dez melhores fotos irão para votação do público no Facebook e Instagram da prefeitura. As três fotos mais bem votadas serão expostas em uma projeção na fachada da Estação Ferroviária entre os dias 21 e 24 deste mês. O autor da foto mais votada ganhará um ensaio fotográfico de 10 fotos com o fotógrafo Jackson Rodrigues. O seguidor que quiser participar deverá enviar a fotografia por direct ou mensagem privada em uma das redes sociais. A foto deverá ser registrada na posição horizontal e pode ser feita pelo celular. O título da mensagem deverá ser “CONCURSO A GOIÂNIA DOS MEUS OLHOS”.

É preciso encaminhar também o nome completo do participante, endereço, CPF, telefone e e-mail para contato. Ao enviar a foto, o participante aceitará automaticamente todos os termos do regulamento. É permitido o envio de apenas uma foto por participante.