Goiás supera países como Estados Unidos na resolução global de homicídios

Um estudo realizado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, com apoio da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, publicado neste mês de outubro, mostrou que Goiás superou países que são referência mundial na resolução global de homicídios.

De acordo com a Comissão, o índice de êxito ficou em 66,28% de 2018 a 2020. Conforme um levantamento da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), soluciona cerca de 90% dos casos, no período de 2020 a 2021 – porcentagem superior à de países como Estados Unidos (66%), Alemanha (88%) e Canadá (75%).

Segundo a pesquisa feita pela unidade especializada, o número de prisões aumentou 123%, e só em Goiânia houve uma queda de 35% no número de homicídios e um aumento de 252% na resolução de casos.

Para a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), o Levantamento Nacional traz índices inéditos de resolutividade na elucidação de inquéritos policiais no Brasil, tanto pelas Polícias Civis dos estados quanto pela Polícia Federal que são realizadas em todos os Estados e no Distrito Federal. Além disso, o estudo revelou que a elucidação de inquéritos tem média nacional de 67,61% e em casos de violência doméstica, o indicador sobe para 80%.

Homicídios em Goiás: Caiado fala sobre combate à impunidade

O governador Ronaldo Caiado diz que o combate à impunidade é uma das frentes de trabalho da atual gestão do Governo de Goiás, e que sempre vai existir uma mão forte do governo para combater a criminalidade. “Estamos mostrando para o país que, em Goiás, a tese de que não vai dar em nada caiu por terra”, ressalta.

Caiado também reconhece que Goiás possui a melhor segurança pública do país e destacou a eficiência do trabalho desempenhado de forma integrada no Estado. “Tudo isso é mérito dos nossos policiais que se empenharam em criar uma cultura de integração entre as forças”, enfatiza.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, o alto índice de elucidação de inquéritos policiais está sendo um dos pilares de sustentação das quedas consecutivas nos indicadores de criminalidade apresentadas desde o início da gestão. Mas que apesar dos números serem muito bons deve-se sempre buscar o zero crime.