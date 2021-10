Idosa é resgatada após suspeita de ser espancada por dois filhos, em Abadiânia

Uma idosa foi resgatada após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia de maus-tratos, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). A suspeita é que dois filhos tenham espancado a vítima.

Segundo informações, o caso foi descoberto depois que uma cuidadora chegou na residência da idosa e percebeu os sinais de maus-tratos. Ela então acionou a Polícia Militar (PM).

Diante dos fatos, os dois homens suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes de Anápolis, a 55 km da capital,. Entretanto, como o caso não foi configurado em flagrante, ambos foram liberados.

A idosa passou por exames de corpo delito e, segundo a polícia, as agressões foram confirmadas. Imagens mostram diversos ferimentos pelo corpo da vítima.

O caso segue sendo investigado, e ainda não se sabe há quanto tempo a idosa sofria maus-tratos. Após a denúncia, a idosa foi levada para a casa de outros familiares.

Além da idosa resgatada após suspeita de ser espancada por dois filhos, em Abadiânia, idoso foi encontrado desidratado, em Goiânia

Um homem foi preso suspeito de praticar maus-tratos contra o pai idoso, em Goiânia. Ele foi encontrado pela filha com sinais de desidratação, com larvas em uma ferida, crosta de sangue, além de estar sujo de fezes e urina.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso morava com o filho, que tinha o compromisso de cuidar dele. Entretanto, outra filha, que mora em Senador Canedo, foi à casa do idoso no dia 28 de setembro, quando encontrou o pai vivendo em condições precárias.

A mulher então acionou o socorro, que encaminhou o idoso para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda de acordo com a polícia, o quadro do idoso era considerado grave quando foi encontrado.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por causar lesões graves ao pai e colocar em perigo a saúde dele. Segundo o Estatuto do Idoso, a pena prevista nesta situação pode chegar a quatro anos de prisão.