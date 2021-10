Sem previsão de alta, Iris Rezende apresenta bons resultados de exames

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, segue internado no Hospital Nova Star, em São Paulo, e ainda não tem previsão de alta. Nesta terça-feira (12), nas redes sociais, a filha do político, Ana Paula Rezende, informou sobre o estado de saúde do pai.

Na postagem, Ana Paula afirma que o emedebista passou o dia sonolento, mas apresenta bons resultados de exames médicos. Terça-feira (12), marcou o aniversário de Ana Paula e na foto postada, tirada há cerca de três meses, ela aparece fazendo um brinde com o pai. “Faremos muitos e muitos mais brindes como este”, escreveu.

“Passei meu aniversário agradecendo à Deus por mais um ano de vida e por poder passar junto com as pessoas que mais amo. Nesta foto, há três meses atrás, estávamos na fazenda e resolvi fazer um brinde com meu pai. Perguntei, vamos brindar o quê? E ele me respondeu: À vida!! Meu pai passou o dia sonolento, mas tranquilo e com todos os exames bons. Faremos muitos e muitos mais brindes como este…”.

Iris Rezende já caminha pelos corredores do hospital

Na manhã de domingo (10), Dona Íris, esposa do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, afirmou que ele continua em evolução e já está caminhando pelos corredores do hospital onde está internado, em São Paulo.

“Hoje foi um dia só de bênçãos no hospital em São Paulo. Recebi vídeos do Íris caminhando pelos corredores e depois fazendo exercícios fisioterápicos de levantar pesos. Muita alegria no meu coração!”, escreveu no Twitter.

Iris está internado desde o último dia 6 de agosto, depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH). Ele está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para onde foi transferido no dia 31 de agosto.

No último dia 1º de outubro, o político apresentou um episódio pontual de febre e aumento dos leucócitos e, por isso, precisou ser medicado com antibióticos. Agora, segundo a família, ele apresenta estabilidade e segue com atividades de reabilitação.