Acidentes na BR-153 deixam duas pessoas mortas e rodovia interditada, em Goiás

Dois acidentes na BR-153, na manhã desta quinta-feira (14/10), deixaram duas pessoas mortas e a rodovia totalmente interditada, em Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito na região.

Um acidente aconteceu no trecho entre Hidrolândia e Professor Jamil e o outro próximo a Rialma. Ambos envolveram carretas e dois motoristas morreram, sendo um homem e uma mulher.

Acidentes na BR-153, em Goiás

O primeiro acidente aconteceu no km 533, entre Hidrolândia e Professor Jamil, e deixou a rodovia totalmente fechada no sentido sul. A batida envolveu uma carreta e um veículo de passeio. A condutora do carro, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com a PRF, os veículos foram removidos para o canteiro central e a pista foi liberada por volta de 7h da manhã de hoje (14).

O outro acidente aconteceu no km 304 da BR-153, no trevo sul de Rialma. A rodovia está interditada desde às 6h da manhã e ainda não há previsão para liberação.

De acordo com o Inspetor da PRF Newton Morais, uma carreta carregada com soja tombou e deixou a carga espalhada pela rodovia, que está totalmente interditada. O congestionamento no local já chega a cerca de 5 km. O motorista não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo o Inspetor, está chovendo na região e uma rota alternativa deve ser a melhor opção para não ficar parado no local. “Chegando em Jaraguá, para quem vai para o norte, pega a GO-080, vai até Goianésia, pega a BR-080 e volta para a BR-153, próximo a Uruaçu. Já para quem vai do norte para o sul, chegando em Ceres vai para Uruana, na rodovia estadual, passa por Itaguaru, Itaguari, Inhumas e chega até Goiânia”.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na limpeza da rodovia. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sbf2fe1d8-25f4-4313-a0d3-a69ad99fc313′]