GoiásFomento libera mais de R$69 milhões para o microempreendedor individual

O Governo de Goiás, por meio da Agência de Fomento do Estado de Goiás (GoiásFomento), lidera o ranking nacional de agências de fomento e bancos de desenvolvimento em número de operações de crédito garantidas pelo Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae. De abril de 2020 até agosto deste ano foram liberados R$ 69,1 milhões para micro e pequenos empreendedores (MEI) e 1.983 operações realizadas com o aval do Fampe no período.

GoiásFomento é a terceira instituição que mais contratou operações de crédito com o apoio do Sebrae, ficando atrás somente da Caixa Econômica Federal e do Sicoob, mas à frente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Banco Original.

Segundo o Governo de Goiás, a posição de destaque no ranking é o resultado de uma ação de abril de 2020, quando a Agência de Fomento firmou convênio com o Sebrae para oferecer o aval aos clientes que tinham dificuldade em obter crédito por falta de garantias e, assim, eles puderam viabilizar suas operações.

Valor vai ajudar microempreendedores afetados pela pandemia

Ronaldo Caiado disse que “o Sebrae tem sido um grande parceiro para que possamos fazer o dinheiro chegar aos pequenos e microempresários, aqueles que não tinham garantia”.

O governador também relata que os valor liberado ajudará pessoas que foram afetadas pela pandemia de Covid-19, e assim elas possam retomar suas atividades ou quitar compromissos.

Facilidade no acesso ao crédito

Para o presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, a Fampe é a principal garantia de crédito da instituição financeira, e que a agência vem adotando ações para facilitar o acesso ao crédito por parte dos micro e pequenos empreendedores.

Rivael explica que a ação para facilitar o acesso ao crédito é para promover a geração de emprego e renda com o objetivo de apoiar as empresas que estavam em dificuldade financeira durante a pandemia.