Quatro pessoas são indiciadas suspeitas de provocar incêndios na Chapada dos Veadeiros

Quatro pessoas foram indiciadas suspeitas de provocar incêndios na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. Três inquéritos foram concluídos pela Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (13). O local pegou fogo em setembro deste ano e foram mais de dez dias de combates às chamas.

De acordo com a Polícia Civil, os investigados foram autuados por provocar incêndio em mata ou florestas e cortar árvores em área considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, crimes previstos nos artigos 41 e 39 da Lei dos Crimes Ambientais. Além disso, eles também devem responder por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, crime previsto no artigo 250, § 1º do Código Penal.

Segundo as investigações, um dos focos do incêndio ocorreu de maneira culposa, pela conduta imprudente de dois autores no manuseio de materiais de construção, ocasionando a queima do condomínio Vale Azul, na cidade de Alto Paraíso. Uma das testemunhas relatou que o fogo lhe causou um prejuízo de cerca de R$ 150 mil.

As outras duas investigações apontaram crime doloso. Um deles ocorreu em uma estrada vicinal para o Distrito de São Jorge e o outro, mais grave, ocorreu na Fazenda Cascata, responsável pela queima de 14.183 hectares. As queimas, no total, consumiram uma área de cerca de 28 mil hectares.

Segundo a Polícia Civil, os procedimentos serão encaminhados ao Poder Judiciário com vistas à possível responsabilização penal dos autores.

Incêndio na Chapada dos Veadeiros

O incêndio na região começou no dia 12 de setembro, no Vale da Lua, uma das principais atrações da Chapada dos Veadeiros. O fogo se alastrou rapidamente no sentido da Serra do Segredo. Na época, aproximadamente 100 turistas ficaram ilhados por conta das chamas.

Uma força-tarefa foi criada com equipes de bombeiros militares, servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e brigadistas voluntários que moram na região. Além disso, aeronaves também atuaram no combate às chamas.