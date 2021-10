Rodolfo Mota registra sua chapa com ênfase na representatividade da advocacia goiana

O Movimento da Advocacia Unida, que tem como pré-candidato a presidente da OAB-GO Rodolfo Otávio Mota, registra sua chapa com diversos nomes em funções estratégicas representando as mulheres, jovens e os advogados e advogadas que atuam no interior do Estado. Desta forma, Rodolfo resgata seu propósito de campanha de garantir diversidade na seccional goiana da Ordem e valorizar todos segmentos da advocacia. A apresentação oficial da Chapa da Vitória será nesta quinta-feira (14), em evento que acontecerá às 19h30, no Teatro Rio Vermelho, Centro de Convenções de Goiânia.

“Queremos uma OAB Goiás revigorada e mais plural, que represente verdadeiramente a advocacia do nosso Estado e não seja tomada pelos grupos de sempre”, afirma Rodolfo Mota. Durante a pré-campanha, ele percorreu mais de 50 municípios para dialogar com a advocacia sobre as demandas e particularidades de cada município, realizando também reuniões com os mais diversos segmentos.

“Existem várias realidades distintas no exercício da nossa profissão em cada região do Estado, em cada especialidade, com suas dificuldades e oportunidades de mercado próprias. Não podemos tratar a advocacia goiana como uma massa única, sem jogar luz sobre as particularidades para identificar os problemas e as melhores soluções”, destaca Rodolfo Mota.

Uma das quebras de paradigma da chapa é ter um representante do Entorno do Distrito Federal, Idélcio Magalhães, como candidato a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag). A candidata a vice-presidente da Ordem é Valéria Menezes, que representa as mulheres e também a advocacia do Sudoeste goiano (ela atua em Rio Verde).

Como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), o pré-candidato estabeleceu como bandeira democratizar os investimentos e o acesso aos serviços da entidade. Desta forma, promoveu investimentos nas subseções, com obras nas sedes, inaugurando unidades do Meu Escritório e salas de atendimento em unidades prisionais, dentre outros.

Além dos investimentos em obras físicas, a digitalização dos serviços da Casag, com a Rede AdvOn, democratizou o acesso a tudo que a entidade oferece aos advogados e familiares, desde atendimento em saúde até assistência financeira. “Precisamos aprofundar as inovações e benfeitorias, numa escala ainda maior, para que a OAB Goiás esteja realmente presente e que todos advogados goianos tenham as mesmas oportunidades e condições de exercício profissional”, completa.