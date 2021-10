Sindilojas abre 500 vagas para treinamento para trabalhos temporários em Goiás

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) abriu 500 vagas para o treinamento para trabalhos temporários no comércio varejista do Estado. As aulas começam na próxima terça-feira (19/10), e serão de forma presencial na Sindilojas, localizado no Setor Sul, em Goiânia.

Os horários do treinamento serão no período matutino, das 08h às 12h, e no período vespertino, das 13h às 17h. Podem se inscrever somente maiores de 18 anos através do site da organização. As aulas são gratuitas e serão ministradas pelo consultor organizacional Wilson Orlando, especialista em Gestão de Pessoas pela PUC Goiás.

Ao fim do curso, os participantes receberam um certificado e os currículos ficarão disponíveis para as empresas de varejo do Estado.

Com chegada do Natal, aumentam possibilidades de trabalhos temporários em Goiás

Com o treinamento, o presidente do Sindilojas-GO, Eduardo dos Santos, diz que poderá ser ampliado as chances de os candidatos ocuparem cerca de 3.500 vagas temporárias estimadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) para o comércio em Goiás neste fim de ano. E que as vagas serão para desempenhar as funções de vendedor, ajudante, balconista, entre outras.

De acordo com o presidente, o número de vagas esperadas para o Natal deste ano é 59% maior do que do ano passado e que os próximos meses serão determinantes para quem procura se reposicionar no mercado de trabalho

Recuperação do comércio durante a pandemia

Mesmo com a normalização do funcionamento do comércio, que antes, em março desse ano, seguia com o modelo de revezamento. No qual os estabelecimentos não essenciais ficavam fechados por 14 dias e depois abertos por mais 14, a pandemia fez com que comércio varejista sofresse um forte abalo.

Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no segundo semestre desse ano houve um crescimento de 2,5% nas vendas. Isso ajudou o varejo no Brasil a alcançar a 4ª alta consecutiva levando o setor a atingir seu maior nível já registrado em 5 anos.