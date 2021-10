Vila Cultural Cora Coralina recebe exposições simultâneas até novembro

A Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia, recebe duas exposições simultâneas a partir desta sexta-feira (15/10). Assim, serão abertas, a partir das 16h, as mostras “Invasões Bárbaras”, do artista Diogo Rustoff, bem como “Entre as Serras e os Morros: Pedra e Concreto”, de Carlos Monaretta e André Cardoso.

Ambas as exposições estarão em cartaz na Sala Antônio Poteiro, do dia 16 de outubro a 19 de novembro, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Em razão da pandemia da Covid-19, é necessário agendar a visita pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 3201-9863. Além disso, o uso de máscara é obrigatório durante todo o tempo de permanência na galeria.

Invasões Bárbaras

Através de pinturas, serigrafias e objetos de parede, o goianiense Diogo Rustoff explora a relação das pessoas com o espaço público a partir “da construção da memória, conservação e decadência, ausência e presença nesses lugares”.

Segundo o artista, Invasões Bárbaras partiu da inquietação que ele tinha sobre os conceitos de alta e baixa cultura, bem como a fala de alguns em “levar cultura para a periferia”. Dessa forma, ele passou a investigar como os artistas periféricos se movimentam, “como usufruímos a cidade e à mantemos.”

Formado em Design Gráfico pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Diogo Rustoff iniciou sua carreira artística em contato com a linguagem de grafites e produzindo intervenções urbanas com stencil (técnica de reprodução de imagens com moldes vazados). Hoje, as duas áreas convergem em seus traços e estética.

Entre as Serras e os Morros: Pedra e Concreto

A outra exposição na Vila Cultural Cora Coralina é um trabalho em conjunto dos artistas André Felipe e Carlos Monaretta, que nasceu de conversas e observações durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Dessa maneira, a mostra explora “a dualidade e os deslocamentos existentes entre o espaço urbano e o rural”.

Os dois tipos de paisagem e como os trabalhadores estão inseridos nela são trabalhadas pelos artistas a partir de desenhos, esculturas, fotografias e colagens. “A exposição se chama Entre as Serras e os Morros pelo contexto urbano e rural. Em Goiás as serras remetem a paisagem natural do Cerrado, enquanto os morros no Rio de Janeiro se tornaram favelas. Ou seja, são duas situações de uma mesma coisa”, esclarece André Felipe.

E foi a observação de como as pessoas, principalmente trabalhadores, interagem com o ambiente que influenciou a produção das obras. “Sou um artista caminhante e estou em trânsito entre as cidades, ambientes e lugares. Assim, registro certas situações através de fotografias e vídeos e depois levo essas vivências para o meu ateliê”, explica Carlos Monaretta.

André Felipe é natural de Minaçu (GO), mas atualmente vive na Cidade de Goiás. Em seu trabalho, tem investigado, principalmente, o vínculo que as pessoas constroem com os lugares que frequentam.

Já Carlos Monaretta é artista visual formado pela UFG e pesquisa os processos de existência, resistência e trabalho na cidade, bem como a ocupação do espaço urbano, através, principalmente, dos vendedores ambulantes. O artista é de Guarulhos (SP), mas vive em Goiânia.

Serviço: Exposições Simultâneas: “Invasões Bárbaras” e “Entre as Serras e os Morros: Pedra e Concreto” | Vila Cultural Cora Coralina

Local: Sala Antônio Poteiro,

Endereço: Rua 23 esquina com a rua 3, qd. 67 – Centro

Abertura: 15 de outubro, às 16h

Período: 16 de outubro a 19 de novembro | De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Agendamento por e-mail: [email protected] ou pelo telefone (62) 3201-9863 | Uso obrigatório de máscara

Ingresso: Entrada Gratuita