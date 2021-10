O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado (Cimehgo) afirmou que o avanço de frente fria pode provocar chuvas fortes neste fim de semana, em Goiás.

De acordo com a Cimehgo, nesta sexta-feira (15) deve fazer sol na maioria do estado, mas que terá formação de áreas de instabilidade com pancadas de chuva, podendo vir acompanhadas com rajadas de vento, raios e até queda de granizo.

Segundo a Cimehgo já eram previstas a possibilidade de chuvas a partir da segunda quinzena deste mês. A previsão do centro neste final de semana é que as chuvas com maior intensidade devem acontecer nas regiões oeste e sudoeste do estado.

Porém, para o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a chuva que poderá acontecer terá baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Mesmo com possibilidade de chuvas fortes é necessário reduzir o consumo de água

Para o gerente do Cimehgo, André Amorim, para não haver necessidade de um racionamento, deve-se reduzir o consumo de água. A afirmação do gerente se comprova na atual situação do Rio Meia Ponta que é o principal fornecedor de água em Goiânia, e está no último nível antes do racionamento, com vazão abaixo de 3 mil litros por segundo.

No mês passado, o governador Caiado relatou que Goiás passa por uma seca severa , com altas temperaturas, baixa umidade e diminuição de reservatórios de água. Segundo Caiado todos devem ser conscientes já que a responsabilidade da falta de água é de todos.

Crise hídrica interfere na recarga de mananciais e reservatórios

André Amorim explica que crise hídrica é a constatação do baixo volume de chuvas nos últimos anos, fazendo com que não tenha a manutenção dos rios e reservatórios. “Atualmente, estamos passando por um processo de ciclo de chuvas de baixo volume e irregulares para um período que deveria acontecer a recarga de mananciais e reservatórios. No entanto, essa recarga não vem acontecendo”, afirma.