Entrega de trecho do BRT é suspensa após estragos no viaduto da Perimetral Norte

A Prefeitura de Goiânia suspendeu a entrega de parte do Trecho 2 do BRT Norte-Sul após estragos no viaduto da Perimetral Norte, no cruzamento com a Avenida Goiás. A data programada para a inauguração do trecho era 24 de outubro deste ano, aniversário de Goiânia.

Na manhã desta sexta-feira (15/10), nas redes sociais, o prefeito Rogério Cruz afirmou que ainda não há previsão de uma nova data para a inauguração do corredor.

“O trecho 2 do BRT vai entrar em funcionamento quando houver segurança para atender aos milhares de usuários do transporte coletivo da capital. Foi isto que determinei hoje, ao vistoriar as obras em execução ao lado de secretários. Inclusive, sobre o viaduto da Perimetral Norte, que sofreu rebaixamento durante o feriado e teve o cronograma de trabalho alterado, destaquei que só vamos inaugurá-lo quando tiver condições plenas de atender a população. O nosso dever é garantir o melhor para a cidade e para os goianienses e é para isso que estamos trabalhando.”, escreveu.

Estragos no viaduto da Perimetral Norte altera entrega de trecho do BRT

De acordo com a prefeitura, no último feriado, no dia 12 de outubro, a cabeceira do viaduto sofreu rebaixamento e agora a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) deve fazer um levantamento técnico para solucionar o problema.

Confira a íntegra da nota da Prefeitura de Goiânia:

“Ao tomar conhecimento de que as obras das estações intermediárias atrasaram e de que não vai conseguir garantir a total segurança do Viaduto da Perimetral Norte, no Trecho II do Corredor BRT Norte-Sul, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, determinou que só vai inaugurar a obra quando houver total segurança para a população e a plena condição de operação. No último feriado, 12 de outubro, a cabeceira do viaduto sofreu rebaixamento e o prefeito determinou à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) que realize um levantamento técnico para identificar e solucionar a questão. A data da entrega será divulgada assim que o novo cronograma for estabelecido.”

Atraso na conclusão

Lançada em 2015 e com previsão de 20 meses de duração, a obra do BRT em Goiânia continua sem conclusão mesmo após seis anos. Durante este período, a construção do corredor de ônibus foi interrompida e retomada várias vezes.

A ideia inicial do projeto era ligar as regiões norte e sul de Goiânia, mas ainda hoje é possível ver trechos de obras sem conclusão, causando transtornos à população. Entre os anos de 2017 e 2018 a obra ficou parada por quase um ano, devido problemas de pagamento por parte da administração municipal. Com isso, o repasse do governo federal destinado à obra foi bloqueado.

Após a retomada das obras, novos prazos foram repassados para a conclusão da obra do corredor de ônibus, sendo 2019, 2020 e, agora, em 2022.

O BRT Norte-Sul tem extensão de 21,7 km e foi dividido nesses dois trechos: o trecho I, do Terminal Isidória até o Terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, e o trecho II, do Terminal Recanto do Bosque, na região Norte da cidade, passando pela Praça do Trabalhador, Praça Cívica, Praça do Cruzeiro e chegando até o Terminal Isidória, na região Sul.