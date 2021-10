Goiânia inicia campanha de multivacinação simultânea de imunizantes

A prefeitura de Goiânia começou, nesta semana, uma campanha de multivacinação de maneira simultânea. A ideia é que as pessoas recebam outros imunizantes recomendados no Calendário Nacional de Vacinação quando foram se vacinar contra a Covid-19. A orientação é do Ministério da Saúde. Dessa forma, ao mesmo tempo que a pessoa recebe a vacina contra o coronavírus, a partir de agora, também poderá ser administrada o imunizante contra a Influenza. Não é mais necessário do prazo anteriormente estabelecido de 14 dias. O objetivo é aumentar as coberturas vacinais do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O secretário de Saúde da capital, Durval Pedroso, orientou os pais e responsáveis pelos adolescentes de 12 a 17 anos que eles também podem participar da campanha de multivacinação em Goiânia. Portanto, podem se vacinar ao mesmo tempo que os adolescentes recebem imunizantes contra a Covid-19 e demais vacinas.

“A dica é levá-los s unidades disponíveis para a Campanha de Nacional de Multivacinação que está sendo realizada no município. Temos o total de 48 salas de vacina onde estão disponíveis 18 tipos de imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. O público-alvo são crianças e adolescentes ainda não vacinadas ou com esquemas vacinais incompletos. A nova orientação do Ministério da Saúde nos ajuda a ampliar a vacinação desse público. E, consequentemente, protege a população contra doenças imunopreveníveis,” afirmou Durval.

Para receber as vacinas é preciso procurar um dos postos e apresentar o documento pessoal e a caderneta de vacinação. Assim, os profissionais de saúde poderão avaliar quais vacinas ainda não foram administradas ou se o esquema vacinal está incompleto.

As salas de vacina da campanha de multivacinação simultânea em Goiânia podem ser conferidas neste link.

Dia D de campanha da multivacinação em Goiânia

Neste sábado (16/10), Goiânia realiza o Dia D da campanha de multivacinação na cidade. O objetivo é atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Além disso, as ações vão acontecer em 56 salas de rotina do município que também vão receber adolescentes de 12 a 17 anos para tomar a primeira dose contra Covid-19.