Gusttavo Lima faz show em Goiânia para público de 15 mil pessoas

O primeiro grande show em Goiânia desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, será do cantor Gusttavo Lima. A apresentação se chama Embaixador in Goiânia e acontece no dia 23 de outubro (sábado), a partir das 15h, no Estádio Serra Dourada, para 15 mil pessoas.

A apresentação está sendo tratada como um evento-teste e terá de cumprir todos os protocolos sanitários da Secretaria Municipal de Saúde da capital (SMS) e também da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Assim, serão tomadas uma série de medidas de prevenção ao contágio por Covid-19, como testes, uso de máscaras, álcool em gel 70%. Além disso, é previsto monitoramento posterior das pessoas presentes no show.

Os ingressos para o show Embaixador in Goiânia, de Gusttavo Lima, estão à venda e partem de R$ 150, nas Áreas Vip C e D, chegando até R$ 180 na Área Vip B. Todos os valores de ingresso são equivalentes a meia-entrada solidária. Dessa maneira, o público deve doar 1kg de alimento não perecível a ser recolhido na portaria do evento e destinado a uma instituição filantrópica. Ademais, os ingressos das Áreas Premium “A1” E “B1” já foram vendidos.

Protocolo contra Covid-19

Segundo informações da BaladaApp, responsável pela venda dos ingressos, o show do cantor Gusttavo Lima seguirá os protocolos da SMS Goiânia e da SES. Dessa forma, para ter acesso ao evento, todos os participantes deverão apresentar comprovante de testes de Covid-19 realizados em no máximo 48 horas, sendo RT-PCR ou de antígeno. Também deverá ser apresentado o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 ou com a segunda dose dentro do aprazamento estabelecido pelos laboratórios. A emissão deve ser feita pelo app ConecteSUS.

Além disso, também será obrigatório entrar no evento utilizando máscaras PFF2 ou N95 e andar em ambientes de circulação do evento com máscaras. Também serão disponibilizados totens e dispensers com álcool em gel 70% em todo o local. Ademais, será disponibilizada uma unidade móvel para fazer o teste de COVID-19 (PCR), na portaria do local. O valor de cada teste será estipulado e recolhido pelo laboratório parceiro.

Serviço: Show Embaixador In Goiânia – Gusttavo Lima

Quando: 23 de outubro

Horário: 15h

Onde: Estádio Serra Dourada | Av. Fued José Sebba, 1170 – Jardim Goiás, Goiânia

Ingressos: A parti de R$ 150 | Compre aqui