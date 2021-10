Motociclista morre ao ser atropelado por carreta na Av. Perimetral Norte, em Goiânia

Um motociclista morreu no fim da manhã deste sábado (16/10), após ser atropelado por uma carreta na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, um homem conduzia uma motocicleta pela Avenida Perimetral Norte e seguia no sentido Setor Goiânia 2/ Shopping Passeio das Águas. Em determinado momento, quando trafegava no corredor entre os veículos, ele colidiu com a roda traseira de uma carreta, que seguia pela mesma via e sentido.

Após a colisão, o motociclista se desequilibrou, caiu no asfalto e foi atropelado pela carreta. Testemunhas afirmaram que o motociclista estava trafegando de maneira imprudente, passando por pequenos espaços existentes entre os veículos.

De acordo com a Dict, nenhum familiar da vítima foi encontrado, até o momento. Além disso, como o rosto dele ficou muito lesionado, não foi possível comparar com a foto constante na CNH. A identidade será confirmada após exames do Instituto Médico Legal (IML).

A Dict ainda informou que o condutor do caminhão permaneceu no local do acidente e que será instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.

Além do motociclista atropelado por carreta, outro bateu contra caminhonete, em Goiânia

Ainda na manhã deste sábado (16), um outro acidente deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. A batida aconteceu na Avenida 24 de outubro esquina com Rua 17, no Setor Campinas, em Goiânia.

De acordo com a Dict, um motociclista trafegava pela Avenida 24 de Outubro, no sentido Setor Campinas/Bairro Aeroviário, e levava como passageira uma mulher de 30 anos.

Informações preliminares apontam que, ao passar por um quebra-molas, o motociclista teria perdido o controle da direção e colidido contra uma caminhonete, que seguia pela Rua 18 e estava cruzando a avenida.

O motociclista foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde encontra-se inconsciente, entubado, em estado grave. Ele ainda não foi identificado. A passageira passou por procedimentos médicos e informou à equipe hospitalar que não sabe o nome do motociclista.

O condutor do veículo, de 51 anos, foi submetido ao teste do etilômetro com resultado negativo. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).