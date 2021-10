Naufrágio no Rio Paraguai faz 12 vítimas de Rio Verde; 5 são da mesma família

Pelo menos 12 pessoas de Rio Verde, no Sudoeste Goiano, foram vítimas do naufrágio de um barco-hotel, na tarde desta sexta-feira (15/10), no Rio Paraguai, na altura de Corumbá, no Mato Grosso do Sul (MS). Das vítimas, ao menos 5 são da mesma família.

De acordo com as equipes do Corpo de Bombeiros de MS que atuam na ocorrência, a embarcação levava um grupo de 21 pessoas e naufragou durante um vendaval que atingiu a região pantaneira. Um dos sobreviventes, de 51 anos, informou à polícia que eles faziam um churrasco quando a embarcação virou.

Até o momento, seis corpos foram localizados e 14 pessoas resgatadas. Somente duas vítimas foram identificadas oficialmente.

Familiares de vítimas de naufrágio no Rio Paraguai viajam para Corumbá

Na manhã deste sábado (16/10), familiares de vítimas do naufrágio viajaram, de avião, de Rio Verde para Corumbá, cidade onde aconteceu o acidente. O objetivo é dar suporte ao parente que sobreviveu à tragédia. Segundo informações preliminares, entre os familiares está uma mulher que perdeu o pai, o esposo e um filho.

No momento do acidente, os ventos na região chegaram a atingir até 45 quilômetros por hora. Com isso, o grupo perdeu documentos, celulares, chaves de carros, roupas e outros objetos pessoais.

Prefeitura de Rio Verde decreta luto oficial

Neste sábado (16), em documento assinado pelo prefeito Paulo do Vale, a Prefeitura de Rio Verde decretou luto oficial de três dias em homenagem aos moradores da cidade, que foram vítimas do naufrágio do barco-hotel, no Mato Grosso do Sul.

O documento cita o nome de Geraldo Alves de Sousa, Olímpio Alves de Sousa, Fernando Rodrigues Leão, Fernando Gomes de Oliveira e Thiago Souza Gomes. Além disso, o texto ainda destaca que Geraldo “participou com protagonismo” dos acontecimentos da cidade e, ainda, foi membro da Loja Maçônica Rio-Verdense, vereador e presidente do Sindicato Rural do Município.

As outras quatro vítimas são citadas como cidadãos ilustres que contribuíram para o progresso de Rio Verde.