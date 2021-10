Corpos de vítimas de naufrágio chegam em Rio Verde para velório

Na manhã deste domingo (17/10), chegaram os corpos de quatro das cinco vítimas fatais de Rio Verde que morreram no naufrágio no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul (MS). O corpo do quinto goiano ainda não foi localizado pelas equipes de buscas.

A embarcação estava com 21 pessoas, sendo 12 delas turistas de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Somente 14 pessoas conseguiram se salvar e sete morreram. Apenas seis corpos foram localizados.

O velório deve ser realizado de forma coletiva, na Loja Maçônica Estrela Rioverdense. A tragédia causou causou grande comoção. Cerca de 200 pessoas acompanharam a chegada dos corpos no aeroporto.

As vítimas fatais foram identificadas como Thiago Souza Gomes, de 18 anos; Fernando Gomes de Oliveira, de 49 anos, pai de Thiago; Olímpio Alves de Souza, de 71 anos; Geraldo Alves de Souza, de 78 anos, irmão de Olímpio, sogro de Fernando Gomes e avô de Thiago; Vitor Celestino Francelino, de 64 anos, comandante da embarcação; e Mauro Rodrigues Canavarro, de 49 anos, auxiliar de convés. A outra vítima fatal é Fernandes Rodrigues Leão, que ainda não foi encontrado.

No momento do acidente, os ventos na região chegaram a atingir mais de 45 quilômetros por hora. Um dos sobreviventes, de 51 anos, informou à polícia que eles faziam um churrasco na área de cima do barco quando a embarcação virou.

